Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой

24.12.2018 18:19



Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о том, что для Минска очень важно развивать всесторонне направленные взаимные отношения с Москвой, кроме того важно делать это последовательно и планово, сообщает ИА «REGNUM». Данное высказывание было сделано в рамках совещания по вопросам сотрудничества с Россией. На текущий момент утверждены основные направления развития на ближайшие пять лет, которые включают в себя внешнюю, промышленную и бюджетные политики, а также вопросы культуры, здравоохранения, транспортный сегмент и прочие немаловажные отрасли.