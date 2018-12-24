UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса

24.12.2018 17:51



Турнир по смешанным единоборствам, проходящим по правилам организации UFC под номером 232, перенесен в Калифорнию, по причине провальной допинг – пробы американского бойца Джона Джонса, сообщает «News.ru». Предположительно, в крови американца были найдены остаточные вещества туринабола, за употребление которого боец был отстранен от боев в 2017 году на 15 месячный срок. Остаточные вещества могли остаться с прошлого года. Бой состоится 29 декабря, а против Джонса выступит шведский спортсмен Александр Густафссон. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.