Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

24.12.2018 17:32



Метеорит разбил вершину одной из сопок, а её обломки перекрыли русло реки Бурея, сообщает ИА «REGNUM». Сообщается, что метеорит был очень большой, поскольку смог перекрыть сорокаметровое русло реки, а представители Бурейской ГЭС заявили, что на протяжении пары – тройки последних дней в водохранилище наблюдается падение уровня воды. На текущий момент к месту предполагаемого падения метеорита выдвинулись две группы, оснащенные дозиметрами радиации и спутниковыми телефонами.