Подарочные карты в России захотели запретить

24.12.2018 17:04



Было озвучено предложение о вводе системы, которая будет регулировать оборот пластиковых подарочных карт, сообщает «Lenta.ru». Данное предложение было выдвинуто Национальной платежной ассоциацией (НПА), в связи с подозрением, что подобные карты стали своеобразным платежным средством и вполне могут использоваться для обналичивания денежных средств. Вышеназванные карты предлагается выпускать совместно с банковскими организациями и сделать их полноценными банковскими продуктами. Соответствующее предложение было адресовано Федеральной антимонопольной службе и Росфинмониторингу.