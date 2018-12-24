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Подарочные карты в России захотели запретить

24.12.2018 17:04
Подарочные карты в России захотели запретить

Было озвучено предложение о вводе системы, которая будет регулировать оборот пластиковых подарочных карт, сообщает «Lenta.ru». Данное предложение было выдвинуто Национальной платежной ассоциацией (НПА), в связи с подозрением, что подобные карты стали своеобразным платежным средством и вполне могут использоваться для обналичивания денежных средств. Вышеназванные карты предлагается выпускать совместно с банковскими организациями и сделать их полноценными банковскими продуктами. Соответствующее предложение было адресовано Федеральной антимонопольной службе и Росфинмониторингу.

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