Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника

24.12.2018 15:31



Александр Богомаз, являющийся губернатором Брянской области, подверг жесткой критике главу города Клинцы Олега Шкуратова, отправившего свою дочь в Турцию за счёт средств благотворительного фонда, сообщает «Lenta.ru». Александр Богомаз назвал подобный поступок аморальным и выразил серьезное сомнение в том, что Шкуратов имеет право занимать свою текущую должность. По его словам, он «ещё не дорос до чиновника». Сам Шкуратов объяснил свой поступок тем, что фонд не выставлял конкретных условий для претендентов на данную путёвку, а его дочка прошла отбор благодаря серьезным достижениям в спорте.