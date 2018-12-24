Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

24.12.2018 14:56



Космонавт Олег Артемьев, недавно вернувшийся с Международной космической станции (МКС), был опрошен следователями по вопросу повреждений, которые были выявлены в конструкции космического корабля «Союз МС-09», сообщают «Известия». Со слов космонавта, он разговаривал на данную тему не только с правоохранительными органами, но также с техническими специалистами, которым он рассказал о том, как именно действовал экипаж в сложившейся нештатной ситуации. Напоминаем, что в борту «Союза МС-09» было обнаружено небольшое отверстие, заделанное клеем. Допускаются версии как об умышленном повреждении корабля, так и о неумышленном повреждении, нанесенном в ходе подготовки к запуску.