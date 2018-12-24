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Сын Муаммара Каддафи просит Путина помочь ему

24.12.2018 14:16
Сын Муаммара Каддафи просит Путина помочь ему

49-летиний сын Муаммара Каддафи (ливийский диктатор, свергнутый в 2011 году), решил попросить помощи у российских властей, о чем сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои неназванные источники.

Саиф аль-Ислам, который недавно покинул тюрьму по амнистии, направил своего представителя на встречу с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Ему было передано письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. В послании, как сообщается, звучит просьба сына диктатора о поддержке его политических амбиций. О реакции Москвы на данный момент пока ничего не сообщается.

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