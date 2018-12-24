В Швеции приступили к строительству «Северного потока — 2»

24.12.2018 13:57



Несмотря на все попытки извне противостоять реализации «Северному потоку — 2» на территории Европы, реализация проекта в экономической зоне Швеции началась, передает РИА Новости со ссылкой на радио SR. В частности, в минувшее воскресенье судно Solitaire приступило к установке труб, ранее завезенных в порт Карлсхамн. Реализация проекта на этом участке будет продолжаться до лета следующего года.

Примечательно, что к проекту было привлечено 110 человек персонала. Кроме этого, планируется дополнительно создать еще тридцать рабочих мест.