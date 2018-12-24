Украина подсчитала убытки от снижения тарифов на транзит газа

24.12.2018 08:17



На Украине подсчитали убытки, которые в следующем году принесет снижение тарифов на транзит газа, передает РИА Новости. Так, по информации «Укртрансгаза», ожидается дефицит, сумма которого будет составлять 800 миллионов долларов. Как отмечается, новые тарифы, которые будут иметь статус временных, не дадут возможность в полной мере и вовремя финансировать предприятие. Что ставит под угрозу стабильно функционирование «Укртрансгаза» в 2019 году.