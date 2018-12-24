Госдеп предупреждает о возможных терактах в Барселоне

24.12.2018 09:27



Американский Госдеп опубликовал в твиттере сообщение, в котором обратился к гражданам США с предупреждением о возможных терактах в Барселоне в дни новогодних праздников. Департамент подчеркивает, что боевики могут совершать атаки «практически без предупреждения». В сообщении звучит просьба быть более осторожными и внимательными, особенно «в зонах движения транспортных средств в барселонском районе Рамбла».