Цунами в Индонезии: число жертв увеличилось до 281

24.12.2018 08:50



Данные по жертвам цунами, которое произошло в минувшую субботу на побережье Зондского пролива в Индонезии, обновились. В частности, по информации Straits Times, число погибших выросло до 281 человека (ранее сообщалось о 229).

Кроме этого, в числе пострадавших числится 1016 человек, еще 57 считаются пропавшими без вести. Также разрушениям подверглись несколько сотен домов и зданий.

Как отмечают специалисты, разрушительное явление могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стал проснувшийся вулкан Анак-Кракатау.