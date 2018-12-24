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Лекарство от детской лейкимии может появиться уже через 10 лет

24.12.2018 07:32
Лекарство от детской лейкимии может появиться уже через 10 лет

Основываясь на нескольких годах исследований белка, ответственного за лейкемию, недавно опубликованная статья показала успех в замедлении прогрессирования смертельного рака у мышей. Исследователи предполагают, что две новые перспективные терапии теперь могут быть объединены в один "супер препарат", который покажет прогресс в клинических испытаниях на людях, пишет NewAtlas.

Исследование концентрировалось на типе лейкемии, подкрепленной транслокацией с участием гена под названием MLL. Он встречается особенно часто у младенцев. В настоящее время выживаемость молодых пациентов с диагнозом этого вида рака составляет всего 30%.

MLL один из нескольких протеинов в сложной семье названной COMPASS (сложные протеины связанные с Set1). Али Шилатифард из Северо-Западного университета изучает это семейство в течение почти 25 лет. Мутации в семействе COMPASS часто идентифицируются во многих различных раковых опухолях, и Шилатифард был особенно сосредоточен на молекулярной функции MLL в течение многих лет. Последние исследования показали новую технику, которая может стабилизировать ген MLL, существенно нарушая процесс транслокации, который приводит к лейкемии.

Команда Северо-западного института предполагает, что эти два успешных экспериментальных метода могут быть включены в один "супер препарат" и перенесены в испытания на людях в течение следующих нескольких лет. Это кульминация четырех отдельных опубликованных исследований за последние два года.

"Я работаю над этой транслокацией более двух десятилетий, и мы, наконец, подошли к тому моменту, когда через пять-десять лет мы сможем получить препарат, разрешенный к использованию у детей, который может быть эффективным", - говорит Шилатифард. "Если мы можем добиться выживаемости до 85%, это большое достижение."

Исследование конечно все еще не проверено на людях, так как очень больше работы должны быть проведены для того чтобы установить, что эти методы безопасны и эффективны. Однако Цзыбо Чжао, соавтор новой статьи, оптимистично настроен на то, что работа будет эффективно переведена на людей, а также будет применима к множеству других форм рака, включая рак молочной железы и простаты, а также лейкемию.

"Это открывает новый терапевтический подход не только к лейкозу, который так важен для многих детей, у которых диагностирован этот страшный рак, но и к другим видам рака, которые поражают население", - добавляет Чжао.

Инфекции, перенесенные в детстве, связаны с повышенным риском психических расстройств
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