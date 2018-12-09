Инфекции, перенесенные в детстве, связаны с повышенным риском психических расстройств

09.12.2018 12:30



Новое исследование показывает, что лихорадка, боль в горле и инфекции, перенесенные в детстве, могут увеличить риск психического расстройства в детском или подростковом возрасте, пишет PsychCentral.

В своем исследовании ученые из Орхусского университета следили за всеми детьми, родившимися в Дании в период с 1 января 1995 года по 20 июня 2012 года, что составило более 1 миллиона детей. Они изучили все инфекции, лечившиеся с рождения, а также последующий риск психических расстройств у детей и подростков.

«Поступление в больницу с инфекциями, в частности, связано с повышенным риском психических расстройств, но те инфекции, которые лечатся с помощью лекарств от врача общей практики, не менее серьезны для риска психических расстройств пациента в будущем», - сказал доктор Оле Келер-Форсберг из Орхусского университета и отдела исследования психозов Больницы Орхусского университета.

Исследование показало, что у детей, которые были госпитализированы с инфекцией, риск перенесенного в будущем психического расстройства увеличился на 84%, а риск назначения лекарства для лечения психических расстройств увеличился на 42%.

Кроме того, согласно результатам исследования, риск развития ряда специфических психических расстройств также был выше, включая психотические расстройства, тики, расстройства личности, аутизм и т. д.

«Эти знания расширяют наше понимание того факта, что существует тесная связь между телом и мозгом и что иммунная система может играть роль в развитии психических расстройств», - сказал доктор Келер-Форсберг. «Еще раз исследования показывают, что физическое и психическое здоровье тесно связаны».

По мнению ученых, результаты исследования могут иметь значение для дальнейших исследований иммунной системы и важности инфекций для развития широкого спектра психических расстройств у детей и подростков.