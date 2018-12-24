National Interest пристыдил посла США за критику Ту-160

24.12.2018 07:12



В ответ на слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, назвавшего российские стратегические ракетоносцы Ту-160 "музейными экспонатами" не представляющими угрозы, в американском журнале The National Interest вышла статья, автор которой раскрывает истинное положение дел и возможности российских бомбардировщиков. Так, автор отмечает модернизацию Ту-160, в результате которой самолеты еще долгое время смогут оставаться в рядах вооруженных сил, успешно выполняя поставленные задачи, что они и продемонстрировали в Сирии. А учитывая, что данный тип самолетов может нести крылатые ракеты, в том числе и с ядерными зарядами, они представляют серьезную опасность для потенциального противника, пишет РИА Новости.