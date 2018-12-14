Посол США назвал российские самолеты ВКС музейными экспонатами

14.12.2018 13:13



Посол США в Колумбии Кевин Уитакер не считает провокацией, несущей какую-либо угрозу, военные российские самолеты, которые находятся в Венесуэле для проведения учений. По его словам, машины такого возраста больше похожи на экспонаты музея. Речь идет о стратегических российских ракетоносцах Ту-160. Также посол подчеркнул коррумпированность правительства Венесуэлы и заявил, что страна нуждается в возвращении демократического режима, пишет ТАСС.