Шнуров и Собчак обменялись нецензурными стихами

24.12.2018 06:50



Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обменялся матерными стихами с журналистом и телеведущей Ксенией Собчак. Так, Шнуров в своих стихах прокомментировал слухи о скором разводе Собчак с ее мужем Максимом Виторганом, и получил от нее ответ в той же форме. Шнуров заявил, что она сама виновата в распространении слухов, так как выставляла свою жизнь, в том числе и семейную, на всеобщее обозрение. Собчак же, потребовала не касаться ее личной жизни, пишет Лента.ру.