Вдова Карлова вступилась за детей чиновников побывавших в Турции

24.12.2018 06:07



Вдова бывшего посла РФ, убитого в Турции, Андрея Карлова Марина прокомментировала поездку детей брянских чиновников в Турцию. По ее словам, дети ездили в данную страну не на отдых или лечение. Ребята принимали участие в мероприятиях, посвященных открытию улицы имени Андрея Карлова. Дети несли венки, стояли в почетном карауле и принимали участие в спортивных турнирах с турецкими ребятами. По ее словам, для поездки отбирали детей, которые достигли успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, а на то, что это оказались дети работников администрации, не стоит обращать внимание. Карлова подчеркнула, что в поездку не брали больных детей потому, что им было бы тяжело не только добраться до Демре, дорога до которого занимает несколько часов, но и работать на мероприятиях. Также, она отметила, что дети совершили поездку по приглашению и за счет турецкой стороны, пишет РИА Новости.

Ранее, на портале "Клинцы.Инфо" была опубликована информация о том, что благотворительный фонд, который возглавляет Марина Карлова, отправил детей местных чиновников отдыхать в Турцию за счет средств фонда.