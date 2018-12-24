На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

24.12.2018 06:27



Директор одного из пансионатов в Геническом районе рассказал, как солдаты ВСУ разгромили его базу отдыха. По его словам, бойцы 57-й бригады ВСУ самовольно заселились в номера заявив, что будут проживать здесь в связи с объявленным военным положением. После двух дней проживания, солдаты оставили после себя разбитое в холле стекло, беспорядок и множество пустых бутылок из-под алкогольных напитков. Также директор сообщил о пропаже двух телевизоров, стоимость порядка 30 тыс. рублей каждый. Тем не менее, обращение в правоохранительные органы не принесло никаких результатов, а дело против бойцов ВСУ так и не было возбуждено, пишет Российская газета.