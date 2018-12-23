Украина предложила провести британский корабль через Керченский пролив

23.12.2018 10:09



На Украине предлагают попробовать провести военный корабль Великобритании HMS Echo через Керченский пролив и посмотреть, какая реакция будет у российских властей. С такой инициативой выступил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак По его словам было бы любопытно посмотреть, что будет делать российская сторона, если данный корабль попробует пройти пролив в караване и разрешит ли Россия проход британского корабля, передает РИА Новости.