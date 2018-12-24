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Песков обвинил участников пресс-конференции с президентом в клевете

24.12.2018 05:42
Песков обвинил участников пресс-конференции с президентом в клевете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях о прошедшей большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Так, Песков заявил, что некоторые вопросы журналистов, по сути, представляли собой жалобы на те или иные действия чиновников. При этом не вся озвученная такими "жалобщиками" информация был правдивой. По его словам, эту информацию можно даже назвать клеветой.

Также, Песков выразил сожаление, что данные журналисты пытаются изменить формат конференции и превратить ее в прямое общение с гражданами, тогда как она предназначена для общения с журналистами и ответов именно на те вопросы, которые интересуют представителей СМИ, пишет РБК.

Путин заявил, что чиновники, которые сомневаются в майском указе, могут уйти
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