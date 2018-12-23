Сокращение потребления соли может вдвое снизить количество смертей
Китайские ученые подсчитали, что сокращение потребления соли примерно на четверть может вдвое сократить число смертей от вызванных натрием сердечных заболеваний, согласно исследованию, проведенному в части Китая, где число смертей значительно превышает среднее число смертей, связанных с диетами с высоким содержанием соли, пишет SCMP.
Так, в восточной провинции Шаньдун было проведено исследование, в ходе которого впервые была предпринята попытка количественно оценить последствия сокращения потребления соли. Было установлено, что почти пятая часть смертей от болезней сердца в провинции, одной из самых густонаселенных в Китае, может быть связана с диетой с высоким содержанием натрия по сравнению с глобальным средним показателем в 9,5%. Шаньдунская кухня отличается высоким уровнем натрия, который давно связывают с повышенным риском высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи подсчитали, что сокращение потребления соли с 12,5 г в день до 9 г могло бы почти вдвое сократить число смертей взрослых от сердечных заболеваний, связанных с диетами с высоким содержанием натрия, в течение периода исследования на основе его влияния на кровяное давление.
Данное исследование, проведенное учеными Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, было опубликовано в среду в Журнале Американской ассоциации сердца.
Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья, такие как значения артериального давления примерно у 13 тыс. взрослых в возрасте от 25 до 69 лет в Шаньдуне в 2011 году. Они также измерили потребление натрия, используя 24-часовые выделения мочи от 1769 взрослых в провинции. Сопоставив такие данные с показателями смертности в провинции, они пришли к выводу, что почти 20% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, или 16,1 тыс., можно отнести на счет соленого питания.
Из 16,1 тыс. смертей около 5,6 тыс. были вызваны ишемической болезнью сердца, которая вызывает нехватку кислорода в клетках, а 9 тыс. были инсультами, двумя из наиболее распространенных заболеваний, вызванных повышенным кровяным давлением.
"Высокое потребление натрия вредно, и потенциальные преимущества уменьшения потребления натрия значительны", - говорит Шивэй Лю, соавтор исследования и профессор эпидемиологии в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Пекине. "Люди должны контролировать потребление соли в своей жизни, не только когда готовят дома, но и тогда, когда питаются вне дома. Медицинские работники должны помочь своим пациентам понять, что высокое потребление натрия является одним из наиболее важных рисков, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания”.
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