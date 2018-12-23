Сокращение потребления соли может вдвое снизить количество смертей

23.12.2018 12:05



Китайские ученые подсчитали, что сокращение потребления соли примерно на четверть может вдвое сократить число смертей от вызванных натрием сердечных заболеваний, согласно исследованию, проведенному в части Китая, где число смертей значительно превышает среднее число смертей, связанных с диетами с высоким содержанием соли, пишет SCMP.

Так, в восточной провинции Шаньдун было проведено исследование, в ходе которого впервые была предпринята попытка количественно оценить последствия сокращения потребления соли. Было установлено, что почти пятая часть смертей от болезней сердца в провинции, одной из самых густонаселенных в Китае, может быть связана с диетой с высоким содержанием натрия по сравнению с глобальным средним показателем в 9,5%. Шаньдунская кухня отличается высоким уровнем натрия, который давно связывают с повышенным риском высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи подсчитали, что сокращение потребления соли с 12,5 г в день до 9 г могло бы почти вдвое сократить число смертей взрослых от сердечных заболеваний, связанных с диетами с высоким содержанием натрия, в течение периода исследования на основе его влияния на кровяное давление.

Данное исследование, проведенное учеными Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, было опубликовано в среду в Журнале Американской ассоциации сердца.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья, такие как значения артериального давления примерно у 13 тыс. взрослых в возрасте от 25 до 69 лет в Шаньдуне в 2011 году. Они также измерили потребление натрия, используя 24-часовые выделения мочи от 1769 взрослых в провинции. Сопоставив такие данные с показателями смертности в провинции, они пришли к выводу, что почти 20% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, или 16,1 тыс., можно отнести на счет соленого питания.

Из 16,1 тыс. смертей около 5,6 тыс. были вызваны ишемической болезнью сердца, которая вызывает нехватку кислорода в клетках, а 9 тыс. были инсультами, двумя из наиболее распространенных заболеваний, вызванных повышенным кровяным давлением.

"Высокое потребление натрия вредно, и потенциальные преимущества уменьшения потребления натрия значительны", - говорит Шивэй Лю, соавтор исследования и профессор эпидемиологии в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Пекине. "Люди должны контролировать потребление соли в своей жизни, не только когда готовят дома, но и тогда, когда питаются вне дома. Медицинские работники должны помочь своим пациентам понять, что высокое потребление натрия является одним из наиболее важных рисков, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания”.