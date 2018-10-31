Вегетарианская диета помогает людям лучше управлять диабетом типа 2

31.10.2018 23:29



Вегетарианская диета «может» значительно улучшить «психическое здоровье, уменьшить диабет и снизить вес», сообщает NHS.

Исследователи из Лондонского университета, Университета Нортгемптона и Национальной службы здравоохранения Великобритании суммировали результаты 11 исследований, в которых изучалось влияние рациона на основе растительной пищи на взрослых с диабетом типа 2.

Исследователи заявили, что они обнаружили доказательства улучшения психического благополучия, качества жизни, контроля диабета и потери веса. Однако, исследования, включенные в их обзор, были довольно небольшими, в них принимали участие всего 433 участника. И только 3 из включенных исследований изучали психическое здоровье или качество жизни. Это ставит под сомнение силу их доказательств.

Вегетарианские или растительные диеты становятся все более популярными. В то время как веганы исключают все продукты животного происхождения из своего рациона, включая молочные продукты и яйца, исследователи определили диету, основанную на растительной пищи, где 10% или меньше ежедневных калорий поступали из продуктов животного происхождения. Естественно, большинство диет на основе растений ниже по калорийности, чем диеты, которые включают в себя мясо или жирные молочные продукты с высоким содержанием жира, что может объяснить потерю веса и улучшенный контроль диабета.

Конечно, здоровая диета, вероятно, улучшит контроль диабета, но это исследование не убедительно показывает, что вегетарианская диета превосходит другие здоровые диеты для людей с диабетом. И, скорей всего, вам совершенно не нужно становиться веганом, чтобы улучшить качество своей жизни.