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Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

23.12.2018 11:14
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Украина внесла на рассмотрение в Генеральную ассамблею ООН резолюцию, в которой говорится о незаконном установлении на территории Крыма российского законодательства, а также о нарушениях прав человека, которые якобы были зафиксированы в Крыму. Данный документ поддержали представители 67 стран, 27 стран выступили против резолюции, тогда как большинство делегаций приняло решение воздержаться от голосования. Вместе с тем, комитет Ассамблеи по экономическим вопросам отказался выделить финансирование на реализацию данной инициативы, пишет ТАСС.

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