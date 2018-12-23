Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

23.12.2018 11:14



Украина внесла на рассмотрение в Генеральную ассамблею ООН резолюцию, в которой говорится о незаконном установлении на территории Крыма российского законодательства, а также о нарушениях прав человека, которые якобы были зафиксированы в Крыму. Данный документ поддержали представители 67 стран, 27 стран выступили против резолюции, тогда как большинство делегаций приняло решение воздержаться от голосования. Вместе с тем, комитет Ассамблеи по экономическим вопросам отказался выделить финансирование на реализацию данной инициативы, пишет ТАСС.