Переговоры Трампа и Эрдогана о Сирии привел к "катастрофе"

23.12.2018 10:40



Американская газета Washington Post сообщила, что переговоры по вопросу вывода американских войск из Сирии, которые состоялись между лидерами США и Турции Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом привели к катастрофическим событиям. По информации издания, Трамп принял решение о выводе войск из Сирии после того, как Эрдоган коснулся вопроса поставок США оружия сирийским курдам и оказания им поддержки. На что Дональд Трамп заявил, что он уходит из Сирии.

Также издание сообщает, что глава Пентагона Джеймс Мэттис пытался отговорить президента Трампа от вывода войск из Сирийской Арабской Республики, однако Трамп остался непреклонен в своем решении, в результате чего, Мэттис подал в отставку. Такое решение американского лидера не поддержал и Конгресс. Члены Конгресса сочли это решение "катастрофой" и "капитуляцией" перед Россией и Ираном, которые остались в регионе, пишет РИА Новости.