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Корабли ВМС Ирана запустили ракеты рядом с американским авианосцем

22.12.2018 11:33
Корабли ВМС Ирана запустили ракеты рядом с американским авианосцем

Военные катера Ирана, которые обеспечивают безопасность страны в акватории Персидского залива, произвели пуски ракет в непосредственной близости от группы американских военных кораблей, которые в пятницу вошли в залив. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщалось ранее, авианосцем USS John C. Stennis во главе ударной группы кораблей ВМС США вошел в акваторию Персидского залива. ВВС США прибыли в регион для того, чтобы продемонстрировать силу Тегерану, пишет РИА Новости.

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