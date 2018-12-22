Порошенко высмеяли за празднование юбилея "украинского" Ан-225

22.12.2018 10:31



Лидер Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter о том, что 21 декабря отмечает свой 30-летний юбилей легендарный "украинский" Ан-225. Между тем, пользователи Сети высмеяли данное заявления украинского президента, отметив, что советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. О. К. Антонова был создан в СССР и никак не является "украинским". Также, многие пользователи, в связи с отказом Украины от коммунистического прошлого, предлагают президенту Украины декоммунизировать и Ан-225, как советскую разработку, пишет РИА Новости.