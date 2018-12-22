"Нафтогаз" предупредил о сложностях с закупками газа

22.12.2018 10:00



Украинский "Нафтогаз" сообщил о том, что компании может не хватить денежных средств для закупки газа в самый пик отопительного сезона в стране. С таким заявлением выступил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, такая ситуация вполне реальна, так как по итогам года компания получила отрицательный доход. Данная ситуация возникла из-за того, что у граждан Украины, а также у хозяйствующих субъектов и правительства образовалась серьезная задолженность перед "Нафтогазом" по поставкам топлива.