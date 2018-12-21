Мобильные операторы предупредили абонентов о повышении цен

21.12.2018 22:32



В связи с тем, что в России с 1 января повышается ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, мобильные операторы "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 повышают стоимость своих услуг. Так, операторы предупредили своих клиентов о том, что тарифы на услуги телефонной связи будут повышены "Вымплкомом" и Tele2 с 1 января следующего года, а "МегаФоном" - с 9 января. Вместе с тем, в компаниях заявили, что те тарифы, в стоимости которых не учитывается НДС, повышены не будут, пишет Коммерсант.