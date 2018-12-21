Переэкзаменовки водителей при замене прав не будет

21.12.2018 21:45



Официальный представитель Государственной автоинспекции сообщил, что в ведомстве не планируют вводить переэкзаменовку водителей при замене прав по истечению срока годности. Такая информация появилась на официальном сайте ГИБДД после того, как было проведено совместное совещание сотрудников Госавтоинспекции с представителями автошкол, которое состоялось в рамках IV Конгресса автошкол России. По словам представителя ведомства, для реализации этой идеи необходимо вносить изменения в законодательство, что в настоящее время происходить не будет, пишет РБК.