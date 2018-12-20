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ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

20.12.2018 14:49
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

Обсуждается возможность введения повторной проверки знания ПДД при плановой смене водительского удостоверения, которое должно осуществляться раз в десять лет, сообщает РБК. Данную инициативу поддержал глава ГИБДД. На текущий момент, данная мера находится на стадии обсуждения, но вполне возможно, что подобные проверки будут воплощены в жизнь. Перепроверку знаний ПДД предлагается сделать не принудительным, а добровольным.

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