ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

20.12.2018 14:49



Обсуждается возможность введения повторной проверки знания ПДД при плановой смене водительского удостоверения, которое должно осуществляться раз в десять лет, сообщает РБК. Данную инициативу поддержал глава ГИБДД. На текущий момент, данная мера находится на стадии обсуждения, но вполне возможно, что подобные проверки будут воплощены в жизнь. Перепроверку знаний ПДД предлагается сделать не принудительным, а добровольным.