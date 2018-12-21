В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем на борту

21.12.2018 21:00



20 декабря в Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-26, принадлежащий компании GomAir. Крушение произошло в 35 километрах от столицы Конго Киншасы. Как сообщает посол России в стране Алексей Сентебов, в составе экипажа самолета были трое российских специалиста. Посол РФ сообщил, что он и его команда выехали на место трагедии. Сообщается, что на борту Ан-26 находилось 23 человека. Согласно предварительным данным, трое россиян погибли. В настоящее время уточняются их личные данные, пишет ТАСС.