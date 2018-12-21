Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

21.12.2018 20:37



Генеральная ассамблея ООН отклонила российскую резолюцию, в которой шла речь о необходимости сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал такое решение Европы. По его словам, европейские политики находятся под слишком сильным давлением Соединенных штатов, таким, что они предпочли пожертвовать своими интересами в угоду желанию США. Полянский подчеркнул, что в Европе не могут не понимать, что окажутся под ударом, при размещении на своей территории ракет данного типа, пишет ТАСС.