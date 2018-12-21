Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

21.12.2018 19:31



Начиная с 1 января 2019 года, Украина уменьшит вдвое стоимость тарифов на транспортировку газа, сообщают «Известия». К данной мере прибегли с целью поднятия конкурентоспособности украинской газотранспортной системы. По мнению украинских экспертов, снижение стоимости тарифов увеличит объем заказов, путем уменьшения оптовой цены транспортировки, а также позволит на всю мощность использовать не только газовые магистрали, но и хранилища «голубого топлива».