Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхоз году

21.12.2018 18:54



Порядка 42 млн тонн зерна будет экспортировано в текущем сельскохозяйственном году, который продлится с июля 2018 по июнь 2019 года, сообщает «Интерфакс». Данные показатели основываются на экспортных прогнозах Министерства сельского хозяйства России. Предыдущий по счёту прогноз составлял 38 – 39 млн тонн. Ощутимо повысился экспорт пшеницы, его рост составил 12%, по сравнению с прошлым сельхоз годом.