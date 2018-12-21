В Раде попросили Порошенко объявить войну России

21.12.2018 18:03



В Верховной раде в стадии рассмотрения находится предложение, которое предполагается направить президенту Украины, в котором находится просьба об объявлении войны России, с последующим разрывом всех дипломатических отношений и транспортного сообщения, сообщают «Известия». Текст самого обращения недоступен, но автор предложения известен: им является депутат, не принадлежащий ни к одной из фракций – Куприй Виталий.