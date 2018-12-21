Проезд в московском транспорте подорожает с января

21.12.2018 17:55



«Тройка», «Единый» и «90 минут» подорожают с нового года, согласно сообщению столичного Департамента транспорта, сообщает «Российская газета». Проезд при использовании билета «Тройка» вместо 36 рублей будет составлять 38, по карте «Единый» цена изменится с 1765 до 1900 рублей, а стоимость одной поездки по карте «90 минут» изменится с 56 на 59 рублей. Кроме того, безлимитные проездные на 30 и 90 суток также подорожают, до 2170 и 5430 рублей соответственно.