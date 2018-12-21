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Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

21.12.2018 14:58
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Скоростные линии поездов, соединяющие Москву с Одинцово, будут являться наземной частью Московского метро, сообщает «Российская газета». Данное нововведение входит в состав транспортной программы «Московские центральные диаметры», которая представит из себя систему скоростных ж/д дорог, соединяющих Москву и крупнейшие города Московской области. Оплата проезда в подобных «электричках» будет такой же, какая используется в метро Москвы.

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15:19 0 0
Сергей:

Молодец Собянин, быстрая удобная трансп. система поднимает экономику города и региона, а для столицы это значительная часть страны.

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