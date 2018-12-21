Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

21.12.2018 14:58



Скоростные линии поездов, соединяющие Москву с Одинцово, будут являться наземной частью Московского метро, сообщает «Российская газета». Данное нововведение входит в состав транспортной программы «Московские центральные диаметры», которая представит из себя систему скоростных ж/д дорог, соединяющих Москву и крупнейшие города Московской области. Оплата проезда в подобных «электричках» будет такой же, какая используется в метро Москвы.