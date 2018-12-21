Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с дольщиками

21.12.2018 14:55



Игорь Албин являющийся вице – губернатором Санкт – Петербурга заявил, что он готов к тому, что ему придётся подать в отставку из–за конфликта, который возник с обманутыми гражданами, вложившими свои деньги в проекты долевого строительства, сообщают РИА новости. Журналист и активистка Алла Андреева обратилась с данной проблемой к президенту России, в рамках проведения ежегодной большой пресс – конференции. Она заявила, что ввод в эксплуатацию недостроенных домов в Санкт-Петербурге является обычной практикой. В ответ на её заявление, Албин написал на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщение, в котором заявил, что, во-первых, Андреева дольщицей не является, а подобную тему затрагивает исключительно ради собственного пиара и, во-вторых, «работать» с ней он не намерен. Также он заявил, что готов понести ответственность за свою «несговорчивость» вплоть до отставки.