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ОБСЕ призывает расследовать нарушения прав человека в Чечне

21.12.2018 14:08
ОБСЕ призывает расследовать нарушения прав человека в Чечне

В ОБСЕ был представлен доклад, авторы которого заявляют о том, что в Чечне нарушаются права человека. Как передает ТАСС, документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.

Доклад озвучил австрийский профессор Вольфганг Бенедек. Он заявил, что в чеченском регионе преследуются люди, которых незаконно арестовывают и даже пытают. Большой акцент сделан на том, что в Чечне особенно преследуют участников ЛГБТ-сообщества, для которых якобы созданы специальные секретные тюрьмы, где и происходят пытки геев.

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