В МИД РФ ответили на решение Киева учредить праздник в честь Бандеры

21.12.2018 12:29



В российском МИД выразили сожаление в связи с учреждением украинского праздника в честь Степана Бандеры, передает РИА Новости. Сожаление также связано и с тем, что западные кураторы Киева и международные организации не проявляют никакой реакции по поводу «дня Бандеры» на Украине.

Напомним, что ранее депутаты украинской Рады приняли постановление, в котором речь идет об утверждении памятных дат и юбилеев в следующем году. В их числе – и вышеупомянутый день, посвященный лидеру украинских националистов Степана Бандеры.