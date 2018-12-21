Роскомнадзор проверяет Би-би-си из-за проблем у RT в Британии

21.12.2018 11:47



Роскомнадзор начал проверку ТК BBC World News, передает РБК со ссылкой на сообщение, которое было размещено на официальном сайте ведомства. Поводом для проверки послужила ситуация, связанная с проблемами, возникшими у ТК RT: британский регулятор Ofcom заявил, что телеканал нарушил правила вещания. Кроме этого, как уточняется, проверяться будут интернет-ресурсы канала. То есть, Роскомнадзор будет проверять, насколько Би-би-си соблюдает российские законы.