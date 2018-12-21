ЦБ РФ отозвал лицензии у ростовского Донхлеббанка и московского Руссобанка

21.12.2018 10:18



Центробанк принял решение отозвать с 21 декабря лицензии, дающие право на проведение банковских операций, у двух банков. Речь идет о ростовском Донхлеббанка и столичном Руссобанке.

Как сообщается, на балансе Донхлеббанка был зафиксирован большой объем проблемных активов, выявлена неоднократная недооценка кредитного риска, а также завышенный учет имущества банка.

Что касается Руссобанка, то эта организация, как информирует регулятор, несколько раз нарушала закон относительно области по противодействию легализации доходов, которые были получены преступным путем. Были зафиксированы и другие нарушения.