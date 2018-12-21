США будут следить за Россией через Аляску

21.12.2018 08:25



ВМС США развернут на территории Алеутских островов патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Как передает РИА Новости со ссылкой на Daily Express, техника в этом регионе нужна для того, чтобы наблюдать за тем, что Россия делает в Арктике. Впрочем, Вашингтон этого и не скрывает, о чем заявил секретарь ВМС США Ричард Спенсер.

Как сообщается, самолеты будут размещены на острове Адак (западная часть Алеутских островов). До этого в этом месте уже располагались ВМС, но в 1997 году базу было решено закрыть, а саму военную взлетную полосу отдали в распоряжение коммерсантов.