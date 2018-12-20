Путин: Пока в Киеве есть русофобы, ненормальная ситуация будет сохраняться

20.12.2018 13:57



В ходе ежегодной Большой пресс-конференции президент России, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что в отношениях между Россией и Украиной ненормальная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока у власти в Киеве присутствуют русофобы.

«Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле», - подчеркнул российский лидер.