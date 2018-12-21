Ученые обнаружили самый отдаленный объект в Солнечной системе

21.12.2018 07:54



Астрономы обнаружили самый отдаленный объект в Солнечной системе - карликовую планету примерно в 120 астрономических единицах от солнца. Расстояние до планеты в 120 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Это так далеко, что ее первооткрыватели назвали планету "Farout", хотя официальное название обнаруженного объекта 2018 VG18.

По словам Скотта Шеппарда из Института науки Карнеги в Вашингтоне, одного из ученых, сделавших это открытие,"Farout" имеет диаметр около 300 миль и имеет "розовато-красноватый оттенок". Розоватый цвет также говорит о том, что планета покрыта льдом, считает ученый.

"Когда я впервые увидел объект, он двигался так медленно, это было самое медленное, что я когда-либо видел", - сказал Шеппард, добавив, что может потребоваться более 1000 лет, чтобы объект обошел Солнце.

Шеппард и другие ученые заметили,"Farout" во время своих поисков девятой крупной планеты во внешних пределах Солнечной системы. В Солнечной системе насчитывается около 50 карликовых планет. Самыми крупными являются Плутон диаметром около 2370 км и Эрис диаметром около 2325 км, пишет Xinhuanet.