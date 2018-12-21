Полицейским могут разрешить вскрытвать автомобили

21.12.2018 06:40



Министерство внутренних дел выступило с предложением расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов и разрешить им в определенных ситуациях вскрывать личные транспортные средства граждан. Речь идет о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью находящихся в автомобиле людей, например, если в машине оставлен без присмотра младенец. Также предлагается разрешить вскрывать автомобиль в том случае, если в нем заблокирован правонарушитель. Авторы поправок закон "О полиции" считают, что данные предложения помогут повысить эффективность работы правоохранительных органов, пишет ТАСС.