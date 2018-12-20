В Подмосковье вышел на маршрут первый электробус

20.12.2018 21:52



В Подмосковье по новому маршруту начинает курсировать первый в России экспериментальный электробус. Путь нового электротранспорта будет проходить через железнодорожные станции "Одинцово" и "Трехгорка" до центра "Сколково" и займет не более 15 минут. Электробус может вместить 16 человек. Он может совершать порядка 8 рейсов после 2-3 часов подзарядки. Такой информацией поделился министр энергетики Московской области Леонид Неганов. По его словам, после того, как данный эксперимент будет завершен, экспертам будет необходимо оценить экономическую целесообразность использования и развития этого вида транспорта, пишет ТАСС.