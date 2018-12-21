Глава Пентагона уходит в отставку

21.12.2018 06:10



Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Джеймс Мэттис больше не будет занимать пост главы Пентагона. По его словам, генерал покинет его команду и уйдет в отставку. Такую информацию Трамп опубликовал в своем Twitter. Президент США подчеркнул, что считает Мэттиса сторонником партии Демократов. Тем не менее, он признал отличную работу, проделанную главой Пентагона и серьезную помощь, которую Мэттис оказал ему находясь на этой должности. Также, Дональд Трамп анонсировал объявление новой кандидатуры на освободившийся пост в самое ближайшее время, пишет ТАСС.