Турция предлагает США исследовать российские С-400

21.12.2018 05:52



Власти Турции могут передать зенитные ракетные системы С-400, которые собираются приобрести у России, на изучение специалистам США. Такой информацией поделилось агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники знакомые с ходом переговоров. По словам источников, данные действия будут способствовать нивелированию негативных последствий для Турции от покупки российский систем со стороны США, которые грозятся применить в отношении турецкой стороны санкционные ограничения из-за совершения сделки, пишет РБК.