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США прекратят наносить авиаудары по ИГ в Сирии

20.12.2018 21:23
США прекратят наносить авиаудары по ИГ в Сирии

Как сообщили агентству Reuters собственные источники, которые предпочли остаться анонимными, если США выведут военный контингент с территории Сирии, это будет означать прекращение нанесения авиаударов по позициям боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". А данные удары, по мнению источников, служили основой борьбы с ИГ и вытеснением ее боевиков с территорий Ирака и Сирии, пишет РБК.

Вместе с тем, по данным, предоставленным командованием правительственных сил Сирии, в настоящее время на территории страны нет никаких приготовлений к выводу американских войск. Военный контингент США продолжает выполнять свои ежедневные задачи в обычном режиме.

США выводят войска из Сирии
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